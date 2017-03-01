Футболист сборной Северной Ирландии: Наши матчи с Норвегией и Азербайджаном будут решающими

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Футболист национальной сборной Северной Ирландии Крис Брант расценил шансы своей команды в группе C в отборочном раунде Чемпионата мира 2018 года.

Как сообщает Report, в заявлении fifa.com 33-летний полузащитник выразил надежду на завоевание Германией путевки на предстоящий в России финал в качестве победителя группы.

По словам игрока английской команды "Вест Бромвич", было бы сюрпризом, если бундестим не смог справиться с этой задачей. Вторую ступень в группе Брант назвал реальной целью для Северной Ирландии.

По словам опытного полузащитника, заявившего, что они на правильном пути, предстоящие два матча со сборными Норвегии и Азербайджана могут стать для них решающими: "В особенности я имею в виду предстоящий 26 марта домашний матч с Норвегией. Главный тренер соперника Ларс Лагербек достиг больших успехов на международной арене. Он прекрасно подготовит свою команду и постарается "сломить" нас для достижения хорошего результата. Однако мы на родном стадионе "Уиндзор Парк" создаем достаточно сильное впечатление. Если продолжим наши победы, у нас появятся хорошие шансы".

11 ноября 2016 года последний отборочный матч в отборочном цикле национальная сборная Северной Ирландии провела против сборной Азербайджана именно в "Уиндзор Парк". Учитывая тот факт, что с того времени проходит 4 месяца, в настройке британцев к предстоящей 26 марта встрече могут возникнуть проблемы. Однако, по словам Бранта, в ближайшее время члены команды соберутся и более обширно обсудят отборочный раунд: "Мы полностью настроимся на матч с Норвегией".

Отметим, что последний гол на завершившемся победой Северной Ирландии (4:0) домашнем матче с национальной сборной Азербайджана был забит именно Крисом Брантом. Предстоящий в Баку ответный матч двух сборных состоится 10 июня на стадионе "Bakcell Arena". После 4 туров с 12-ю очками группу C возглавляет сборная Германии. Северная Ирландия и Азербайджан имеют по 7 очков каждая, Чехия обладает 5, а Норвегия – 3 очками, а Сан-Марино осталась без очков.