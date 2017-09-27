Футболист Диего Коста подписал контракт с "Атлетико"

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Нападающий Диего Коста подписал контракт с испанским футбольным клубом "Атлетико".

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба мадридской команды.

"Атлетико" сможет заявить испанца в состав команды не раньше января, когда откроется зимнее трансферное окно.

"Я счастлив вернуться домой, я всегда говорил, что "Атлетико" - мой дом, - сказал Коста. - У меня огромное желание помочь команде, я отдам ей все силы".

По данным газеты Marca, "Атлетико" заплатил за переход Косты из английского "Челси" €60 млн.