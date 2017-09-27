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    Футболист Диего Коста подписал контракт с "Атлетико"

    Атлетико заплатил за переход Косты из английского Челси €60 млн

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Нападающий Диего Коста подписал контракт с испанским футбольным клубом "Атлетико".

    Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба мадридской команды.

    "Атлетико" сможет заявить испанца в состав команды не раньше января, когда откроется зимнее трансферное окно.

    "Я счастлив вернуться домой, я всегда говорил, что "Атлетико" - мой дом, - сказал Коста. - У меня огромное желание помочь команде, я отдам ей все силы".

    По данным газеты Marca, "Атлетико" заплатил за переход Косты из английского "Челси" €60 млн.

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