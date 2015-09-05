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    Футбол, отборочный матч ЧЕ: Россия-Швеция 1:0

    Мяч на 38-й минуте забил Артем Дзюба

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Сборная России по футболу обыграла команду Швеции со счетом 1:0 в отборочном матче чемпионата Европы 2016 года. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, мяч на 38-й минуте забил Артем Дзюба.

    Это была первая игра российской команды под руководством нового главного тренера команды Леонида Слуцкого, который пришел в сборную на смену Фабио Капелло.

    Следующий отборочный матч сборная России проведет 8 сентября на выезде с командой Лихтенштейна.

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