Футбол, отборочный матч ЧЕ: Россия-Швеция 1:0

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Сборная России по футболу обыграла команду Швеции со счетом 1:0 в отборочном матче чемпионата Европы 2016 года. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, мяч на 38-й минуте забил Артем Дзюба.

Это была первая игра российской команды под руководством нового главного тренера команды Леонида Слуцкого, который пришел в сборную на смену Фабио Капелло.

Следующий отборочный матч сборная России проведет 8 сентября на выезде с командой Лихтенштейна.