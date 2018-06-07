Эмин Агаев не согласился на пост главного тренера "Сумгайыта"

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ "Новый главный тренер Афтандил Гаджиев позвонил мне, предложив сотрудничество. Я с удовольствием согласился".

Об этом Report заявил Эмин Агаев, назначенный тренером "Сабаиля".

Экс-футболист сборной Азербайджана отметил, что предложение заинтересовало его: "До сих пор я работал тренером только в России. Решил испытать силы в Азербайджане. Это стало бы ценным опытом для меня. Тем более, что предложение поступило от моего друга. До него никто не приглашал меня. Будь такое предложение, я бы принял его".

После достигнутого согласия с "Сабаилем" 45-летний специалист получил приглашение на пост главного тренера "Сумгайыта": "Был такой вариант, но я не принял его, поскольку ранее дал слово Афтандилу Гаджиеву. Данное мужчиной слово превыше всего. Мы не обсуждали детали договора с "Сумгайытом", не обговаривали финансовые вопросы. Поскольку я сразу отклонил это предложение, такая необходимость отпала".

Напомним, что Эмин Агаев, в 1994-2005 годах выступавший за сборную Азербайджана, возглавлял российские "Дагдизель" и "Волгу". До прихода в "Сабаил" 45-летний специалист работал помощником тренера "Химки".