Джанни Де Бьязи: Нам нужно привезти три очка

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Джанни Де Бьязи дал интервью сайту sports.kz.

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Джанни Де Бьязи дал интервью сайту sports.kz.

Report представляет вниманию читателей это интервью:

- Ваша команда первый матч нового сезона Лиги наций проводит в Казахстане. Насколько важно для национальной сборной Азербайджана стартовать в турнире успешно?

- В моей стране говорят так: те, кто хорошо начинают, уже на полпути к выполнению своей работы... Мы прекрасно понимаем, что стартовать против хорошей команды в гостях будет непросто, но нам нужно постараться привезти оттуда три очка - для себя, для всего народа Азербайджана, для нашей Федерации и, самое главное, для нашего флага.

- В июне команды нашей группы проведут в соревновании по четыре матча за 10 дней. Что думаете о таком календаре?

- Я знаю, что нелегко сыграть четыре матча за такое короткое время при наличии большого количества переездов после игр - нам нужно отдыхать, но это невозможно. Однако международный календарь очень плотный.

- В предварительный список национальной сборной Азербайджана, который был объявлен изначально, входило всего лишь 15 игроков. Почему?

- Потому что в пятницу 27 мая состоялся финальный матч розыгрыша Кубка Казахстана - и я не хотел нарушать концентрацию игроков, занятых этим поединком.

- Собираетесь привезти в Казахстан всех сильнейших на данный момент азербайджанских футболистов?

- Очевидно!

- Интересно, кого считаете лучшими игроками национальной сборной Казахстана?

- Обычно я просматриваю команду соперника, но не сужу публично ни об индивидуальностях в ней, ни о стиле игры. Это команда, в которой есть хорошие игроки.

- Чего можно ожидать от дружины под началом Магомеда Адиева?

- Думаю, он захочет преуспеть, захочет победить! Но мы тоже хотим того же.

- Матч в Казахстане пройдет на искусственном газоне "Астана Арены". Может ли это оказаться проблемой для вашей команды?

- Игровое поле одно и то же для обеих команд... Лично мне такое не нравится.

- Какая задача стоит перед сборной Азербайджана на предстоящий турнир Лиги наций?

- Выступить как можно лучше.

- Кого считаете фаворитом нашей группы?

- Команду Словакии.