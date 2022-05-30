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Джанни Де Бьязи: Нам нужно привезти три очка

Джанни Де Бьязи: Нам нужно привезти три очка Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Джанни Де Бьязи дал интервью сайту sports.kz.
Футбол
30 мая 2022 г. 12:50
Джанни Де Бьязи: Нам нужно привезти три очка

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Джанни Де Бьязи дал интервью сайту sports.kz.

Report представляет вниманию читателей это интервью:

- Ваша команда первый матч нового сезона Лиги наций проводит в Казахстане. Насколько важно для национальной сборной Азербайджана стартовать в турнире успешно?

- В моей стране говорят так: те, кто хорошо начинают, уже на полпути к выполнению своей работы... Мы прекрасно понимаем, что стартовать против хорошей команды в гостях будет непросто, но нам нужно постараться привезти оттуда три очка - для себя, для всего народа Азербайджана, для нашей Федерации и, самое главное, для нашего флага.

- В июне команды нашей группы проведут в соревновании по четыре матча за 10 дней. Что думаете о таком календаре?

- Я знаю, что нелегко сыграть четыре матча за такое короткое время при наличии большого количества переездов после игр - нам нужно отдыхать, но это невозможно. Однако международный календарь очень плотный.

- В предварительный список национальной сборной Азербайджана, который был объявлен изначально, входило всего лишь 15 игроков. Почему?

- Потому что в пятницу 27 мая состоялся финальный матч розыгрыша Кубка Казахстана - и я не хотел нарушать концентрацию игроков, занятых этим поединком.

- Собираетесь привезти в Казахстан всех сильнейших на данный момент азербайджанских футболистов?

- Очевидно!

- Интересно, кого считаете лучшими игроками национальной сборной Казахстана?

- Обычно я просматриваю команду соперника, но не сужу публично ни об индивидуальностях в ней, ни о стиле игры. Это команда, в которой есть хорошие игроки.

- Чего можно ожидать от дружины под началом Магомеда Адиева?

- Думаю, он захочет преуспеть, захочет победить! Но мы тоже хотим того же.

- Матч в Казахстане пройдет на искусственном газоне "Астана Арены". Может ли это оказаться проблемой для вашей команды?

- Игровое поле одно и то же для обеих команд... Лично мне такое не нравится.

- Какая задача стоит перед сборной Азербайджана на предстоящий турнир Лиги наций?

- Выступить как можно лучше.

- Кого считаете фаворитом нашей группы?

- Команду Словакии.

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Версия на азербайджанском языке Canni De Byazi: "Bayrağımız üçün Qazaxıstandan üç xalla dönməliyik"

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