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Два азербайджанских клуба хотят купить нигерийского нападающего

Два азербайджанских клуба хотят купить нигерийского нападающего Футболист "Габалы" Джеймс Аденийи попал в сферу интересов двух отечественных клубов
Футбол
8 января 2021 г. 21:42
Два азербайджанских клуба хотят купить нигерийского нападающего

Футболист "Габалы" Джеймс Аденийи попал в сферу интересов двух отечественных клубов.

Об этом Report сообщил сам нигерийский игрок.

29-летний Адамс, которым недавно интересовался "Нефтчи", рассказал, что его желают привлечь в свои ряды такие клубы, как "Зиря" и "Кешля": "Пока не знаю, перейду ли в израильский "Хапоэль" (Кирьят-Шмона), так как имею предложения из Турции и Азербайджана. Наряду с "Нефтчи" в моих услугах заинтересованы "Зиря" и "Кешля". В настоящее время думаю над предложениями", - сказал он.

Отметим, что Джеймс Аденийи, который провел сезон 2019/2020 на правах аренды в "Хапоэле", связан контрактом с "Габалой" до лета этого года.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın 2 klubu nigeriyalı hücumçuya təklif göndərib

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