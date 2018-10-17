Дубль Гризманна принёс сборной Франции победу над Германией в Лиге наций

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ В матче 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Франции принимала национальную команду Германии.

Как передает Report, встреча состоялась на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 14-й минуте главный арбитр встречи Милорад Мажич назначил пенальти в ворота Уго Льориса, который успешно реализовал полузащитник сборной Германии Тони Кроос. Ответный мяч на 62-й минуте игры забил французский нападающий Антуан Гризманн. Форвард «Атлетико» также стал автором второго гола сборной Франции, реализовав 11-метровый удар на 80-й минуте.

Сборная Франции имеет в активе 7 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы 1 Лиги А. Немецкая команда (1) занимает 3-ю строчку, национальная команда Нидерландов (3) идёт на 2-м месте.

Напомним, что сборная Азербайджана в рамках Лиги Наций УЕФА сыграла вничью с командой Мальты.

Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 1. 4-й тур

16 октября 2018

Франция 2 : 1 Германия

0:1 – Кроос – 14 (пен), 1:1 – Гризманн – 62, 2:1 – Гризманн – 80 (пен)