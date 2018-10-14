Сборная Азербайджана сыграла вничью с Мальтой

© Report/Firi Salim https://report.az/storage/news/709ff25485772c9c4f5719d3da6c0428/f77f1bfb-6916-4d84-9da2-665a860863fd_292.jpg

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана по футболу в рамках Лиги Наций УЕФА сыграла вничью с командой Мальты в родных стенах. Матч прошел на Олимпийском стадионе Баку и завершился со счетом 1:1. Счет в игре открыли гости на 37-й минуте голом Роуена Моската. Однако, на 53-й минуте хозяева поля сравняли счет. Отличился Араз Абдуллаев, передает Report.

Несмотря на многочисленные голевые моменты у ворот гостей, азербайджанская сборная не смогла обыграть сборную Мальты.