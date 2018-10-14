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    Сборная Азербайджана сыграла вничью с Мальтой

    © Report/Firi Salim

    Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана по футболу в рамках Лиги Наций УЕФА  сыграла вничью с командой Мальты в родных стенах. Матч прошел на Олимпийском стадионе Баку и завершился со счетом 1:1. Счет в игре открыли гости на 37-й минуте голом Роуена Моската. Однако, на 53-й минуте  хозяева поля сравняли счет. Отличился Араз Абдуллаев, передает Report. 

    Несмотря на многочисленные голевые моменты у ворот гостей, азербайджанская сборная не смогла обыграть сборную Мальты. 

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