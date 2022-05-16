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Депутат: Проведение Кубка Победы – прекрасная инициатива

Депутат: Проведение Кубка Победы – прекрасная инициатива "Проведение Кубка Победы с участием команд, носящих названия наших освобожденных от оккупации регионов, прекрасная инициатива".
Футбол
16 мая 2022 г. 10:51
Депутат: Проведение Кубка Победы – прекрасная инициатива

"Проведение Кубка Победы с участием команд, носящих названия наших освобожденных от оккупации регионов, прекрасная инициатива".

Как сообщает Report, об этом сказал депутат от Кельбаджарского избирательного округа №123 Агиль Мамедов, говоря о Кубке Победы по мини-футболу среди журналистов, организованному по случаю 10-летнего юбилея Центра спортивных исследований и ETOPAZ.

После просмотра матча команд "Губадлы" и "Кельбаджар" депутат поблагодарил организаторов за приглашение на игру: "Организация мне очень понравилась. Я приветствую все участвующие команды".

"Игры Кубка победы совпадают со знаменательными днями. Полуфинальные игры пришлись на 28 мая – День Республики, финальная встреча – на 19 июня, день рождения нашего покойного журналиста Эльнура Ашрафоглу. Верю, что игры пройдут на высоком уровне и будет проявлено взаимопонимание. Желаю продолжительности турниру и проведения его на освобожденных от оккупации территориях".

Депутат напомнил, что турнир проводится в честь блестящей победы, завоеванной в ходе 44-дневной Отечественной войны под руководством Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева: "Представители медиа, борясь за Кубок Победы, демонстрируют свою активность и на зеленом поле. Желаю турниру успехов. Пусть победит самая сильная и достойная команда".

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Версия на азербайджанском языке Deputat: "Zəfər Kuboku gözəl təşəbbüsdür, təşkilatçılıq ürəyimcə oldu"

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