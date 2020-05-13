​Чемпионат Португалии возобновится в июне

Профессиональная футбольная лига Португалии (LPFP) на официальном сайте объявила дату возобновления сезона-2019/2020, ранее прерванного из-за пандемии коронавируса.

Как передает Report, матчи чемпионата Португалии возобновятся 4 июня.

"В течение последних нескольких дней различные организации проводили последовательные совещания по согласованию, чтобы возобновление сезона могло пройти безопасно и в соответствии со всеми мерами защиты, которые снижают риск заражения коронавирусом. 4 июня 2020 года пройдет первая игра 25-го тура чемпионата Португалии", - говорится в заявлении пресс-службы лиги.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, в мире зафиксировано более 4,3 млн. случаев заражения коронавирусом.