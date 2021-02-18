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Буффон оштрафован на 5 тысяч евро за ругательство

Буффон оштрафован на 5 тысяч евро за ругательство Вратаря «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона оштрафовали за использование богохульных выражений в матче Серии А против «Пармы» (4:0), который прошел 19 декабря.
Футбол
18 февраля 2021 г. 22:17
Буффон оштрафован на 5 тысяч евро за ругательство

Вратаря «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона оштрафовали за использование богохульных выражений в матче Серии А против «Пармы» (4:0), который прошел 19 декабря.

Как передает Report, 43-летний голкипер должен будет заплатить 5 тыс евро.

Расследование началось с таким запозданием, потому что сначала не было понятно, кто именно произнес высказывание, которое рассматривалось на заседании.

Отметим, что Буффона могли дисквалифицировать на одну игру, но решили оштрафовать.

Игроки клубов Серии А не первый раз в этом сезоне получают наказания за богохульство – ранее были дисквалифицированы защитник «Ромы» Брайан Кристанте и вингер «Лацио» Мануэль Лаццари.

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