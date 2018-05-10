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    "Бока Хуниорс" в 33-й раз стал чемпионом Аргентины по футболу

    Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Футбольный клуб "Бока Хуниорс" выиграл чемпионат Аргентины по футболу за тур до окончания первенства.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в ночь на четверг клуб из Буэнос-Айреса сыграл вничью с командой "Химнасия и Эсгрима" со счетом 2:2.

    Перед последним туром "Бока Хуниорс" опережает идущий вторым "Годой-Крус" на четыре очка.

    Чемпионство стало 33-м для "Бока Хуниорс" и вторым кряду. Больше титулов только на счету "Ривер Плейт" - 36.

    В чемпионате Аргентины участвует 28 команд. Однокруговой турнир стартовал 25 августа прошлого года.

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