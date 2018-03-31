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    "Бавария" разгромила дортмундскую "Боруссию" 6:0 - ВИДЕО

    Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ "Бавария" разгромила дортмундскую "Боруссию" в матче 28-го тура чемпионата Германии. Встреча прошла в Мюнхене на стадионе "Альянц-Арена" и завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев.

    Как передает Report, первые пять голов в ворота соперника "Бавария" забила ещё до перерыва, шестой — в концовке.

    Хет-трик в составе мюнхенской команды оформил Роберт Левандовски, по одному голу забили Томас Мюллер, Хамес Родригес и Франк Рибери.

    "Бавария" набрала 69 очков и уверенно лидирует в турнирной таблице немецкого чемпионата. "Боруссия" (48) — третья.

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