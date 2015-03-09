​"Барселона" вышла в лидеры, Месси догнал Роналду

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ 8 марта "Барселона" разгромила "Райо Вальекано" в матче 26-го тура испанской Примеры.

Как передает Report, встреча проходила в Барселоне на стадионе "Камп Ноу" и завершилась со счётом 6:1.

После вчерашнего поражения "Реала" от "Атлетика" из Бильбао у каталонцев появился шанс сместить мадридцев с первой строчки турнирной таблицы, которым они воспользовались сполна. Несмотря на то, что поединок начался в полдень по местному времени, игра была живой и динамичной, а не "сонной", как того ожидали многие.

В этом матче было практически все – и дубль Лииса Суареса, и хет-трик Лионеля Месси благодаря которому он догнал Криштиану Роналду в списке бомбардиров Примеры (теперь у футболистов по 30 голов в чемпионате), и две красные карточки, и два назначенных и реализованных 11-метровых удара в ворота обеих команд.

В итоге, это "безобразие" закончилось с разгромным счетом 6:1, что позволило "сине-гранатовым" выйти на первую строчку турнирной таблицы.

Чемпионат Испании. Примера. 26-й тур

"Барселона" – "Райо Вальекано" – 6:1 (1:0)

Голы: Суарес, 5, 90, Пике, 49, Месси, 56, 63, 68 – Буэно, 81