Министр: На финал ЛЕ в Баку приедут более 30 тысяч иностранцев

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"Баку готов к финальному матчу Лиги Европы. На финал в столицу приедут более 30 тысяч иностранцев. Это большой экзамен для нас".

Как сообщает Report, об этом министр молодежи и спорта Азад Рагимов заявил агентству Anadolu о финальном матче Лиги Европы УЕФА в Баку.

Министр сказал, что официальные лица УЕФА проверили Бакинский олимпийский стадион, где будет проведен матч, оценив его в 4,5 балла по 5-балльной шкале: "Это стадион, каждый метр которого построен согласно плану. Все системы работают без проблем. Все продумано для прибытия фанатов из аэропорта к стадиону. Хотя мы уже принимали Европейские игры, Игры исламской солидарности и Формулу 1, футбольное мероприятие такого масштаба мы организовываем впервые. Болельщики с нетерпением ждут эту игру. Это будет напряженный матч".

Напомним, что лондонские клубы "Арсенал" и "Челси" сыграют в финале 29 мая.