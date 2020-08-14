"Атлетико" проиграл в четвертьфинале Лиги чемпионов

Германский "Лейпциг" обыграл испанский "Атлетико" со счетом 2:1 в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

Германский "Лейпциг" обыграл испанский "Атлетико" со счетом 2:1 в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в составе победителей мячи забили Дани Ольмо (51-я минута) и Тайлер Адамс (88), для которого этот гол стал дебютным за "Лейпциг". У проигравших отличился Жоау Фелиш (70, с пенальти).

Отметим, что для Ольмо этот матч стал первым за клуб в еврокубках. Фелиш вышел на поле на 58-й минуте, португалец реализовал пенальти, который сам же и заработал.

Напомним, что "Лейпциг" проводит второй сезон в Лиге чемпионов и впервые играет в плей-офф турнира. В сезоне-2017/18 команда заняла третье место в своей группе и дошла до четвертьфинала Лиги Европы. В прошлом сезоне "Лейпциг" играл в групповом этапе Лиги Европы и не смог выйти в плей-офф.

"Лейпциг" стал первой вышедшей в полуфинал Лиги чемпионов командой из Германии с 2011 года, помимо "Баварии" и дортмундской "Боруссии". Тогда это достижение покорилось "Шальке".