Асамоа заключил с "Интером" трёхлетний контракт

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ «Интер» на официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Квадво Асамоа.

Как сообщает Report, соглашение с ганским футболистом рассчитано до 30 июня 2021 года.

Асамоа перешёл в «Интер» на правах свободного агента. С 2012 года 29-летний хавбек защищал цвета туринского «Ювентуса» и покинул команду по окончании минувшего сезона.

В составе «Ювентуса» Асамоа шесть раз выиграл итальянскую Серию А, три раза — Суперкубок Италии и четырежды — Кубок страны, а также два раза доходил до финала Лиги чемпионов. До перехода в стан бьянконери Квадво был игроком «Удинезе».