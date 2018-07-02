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    Асамоа заключил с "Интером" трёхлетний контракт

    Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ «Интер» на официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Квадво Асамоа. 

    Как сообщает Report, соглашение с ганским футболистом рассчитано до 30 июня 2021 года.

    Асамоа перешёл в «Интер» на правах свободного агента. С 2012 года 29-летний хавбек защищал цвета туринского «Ювентуса» и покинул команду по окончании минувшего сезона.

    В составе «Ювентуса» Асамоа шесть раз выиграл итальянскую Серию А, три раза — Суперкубок Италии и четырежды — Кубок страны, а также два раза доходил до финала Лиги чемпионов. До перехода в стан бьянконери Квадво был игроком «Удинезе».

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