Арестован чемпион мира по футболу

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Арестован бывший футболист сборной Италии Винченцо Яквинта.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство ANSA, он осужден на два года за незаконное хранение оружия.

Экс-нападающий мог быть отправлен в тюрьму на шесть лет из-за того, что его подозревали в связях с мафией. Однако позднее обвинения были сняты. Отец Яквинты при этом был осужден на 19 лет за связи с преступной группировкой.

Отметим, что Яквинта выиграл чемпионат мира - 2006 в составе сборной Италии. Он завершил карьеру в 2012 году. За свою карьеру 38-летний бывший форвард выступал в итальянских клубах "Ювентус" и "Удинезе".