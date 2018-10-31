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    Арестован чемпион мира по футболу

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Арестован бывший футболист сборной Италии Винченцо Яквинта

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство ANSA, он осужден на два года за незаконное хранение оружия.

    Экс-нападающий мог быть отправлен в тюрьму на шесть лет из-за того, что его подозревали в связях с мафией. Однако позднее обвинения были сняты. Отец Яквинты при этом был осужден на 19 лет за связи с преступной группировкой.

    Отметим, что Яквинта выиграл чемпионат мира - 2006 в составе сборной Италии. Он завершил карьеру в 2012 году. За свою карьеру 38-летний бывший форвард выступал в итальянских клубах "Ювентус" и "Удинезе". 

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