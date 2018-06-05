Антуан Гризманн: Мы распрощались с Лигой Чемпионов из-за потерь очков на встречах с "Карабахом"

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ "Лига Чемпионов – большая цель для меня и нашего клуба. Я очень хочу завоевать этот кубок".

Как сообщает Report, об этом в интервью сайту spox.com заявил нападающий испанского "Атлетико" Антуан Гризманн.

27-летний форвард увязал неудачу самого сильного клуба континента в уходящем сезоне с ничейными результатами в матчах с "Карабахом" на групповом этапе:

"Мы распрощались с Лигой Чемпионов не из-за плохой игры с "Челси" и "Ромой", а из-за потерь очков в двух встречах с "Карабахом". Мы не допустим подобного".

Напомним, что встречи между "Aтлетико" и "Карабахом" в Баку и Мадриде завершились соответственно со счетом 0:0 и 1:1.