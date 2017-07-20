Аннулирован контракт легионера с клубом "Нефтчи"

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Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Клуб "Нефтчи" расстался с футболистом Георгием Наваловским.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт столичной команды, контракт с 30-летним грузинским защитником аннулирован на основе взаимной договоренности.
Он продолжит карьеру в российской команде "СКА-Хабаровск".
Отметим, что Георгий Наваловский перешел в "Нефтчи" в декабре прошлого года. В составе команды он провёл 13 матчей.
Şamo QuliyevАвтор новости