​Квалификационный турнир ЕВРО-2015 среди женских команд U-19 завершился в Баку

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня двумя матчами завершился отборочный турнир ЧЕ среди девушек до 19 лет, организованный в столице Азербайджана. Как сообщает Report, на стадионе "Байыл Арена" сборная Азербайджана в последнем матче раунда сыграла с командой Кипра. Наша сборная доминировала на протяжении всего матча и создала несколько хороших моментов для взятия ворот, но не сумела их реализовать. Матч завершился вничью 0:0.

В это же время на стадионе "Далга Арена" в матче за первое место в группе встречались сборные команды Дании и Украины. Скандинавки одержали победу со счетом 4:1. Голы в составе победителей на счету Сигне Шиолдан, Мари Май Мадсен, Сары Андерсен и Тани Арнгримсен. Гол за Украину забила Тетьяна Козыренко на 2-й минуте с пенальти. Таким образом, заняв первое место в группе, Дания с первого места пробились в финальную часть ЧЕ. Украина же сыграет в стыковом матче с одной из лучших команд из элит раунда. Азербайджан, набрав одинаковое количество очков с Кипром (по 1 очку) расположился на третьем месте благодаря лучшей разности забитых и пропущенных голов.

Итоговая турнирная таблица во второй группе выглядит следующим образом:



2 группа