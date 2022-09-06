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Золото умеренно подорожало на ослаблении доллара

Золото умеренно подорожало на ослаблении доллара Золото во вторник утром незначительно подорожало, в отсутствие особых драйверов некоторым позитивным фактором сейчас для него выступает небольшая коррекция курса доллара по отношению к другим основным мировым валютам.
Финансы
6 сентября 2022 г. 10:20
Золото умеренно подорожало на ослаблении доллара

Золото во вторник утром незначительно подорожало, в отсутствие особых драйверов некоторым позитивным фактором сейчас для него выступает небольшая коррекция курса доллара по отношению к другим основным мировым валютам.

Как передает Report, цена декабрьского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 5,75 доллара, или на 0,33%, до 1 728,35 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро подорожал на 1,63%, до 18,172 доллара за унцию.

Курс доллара в частности, снизилась по отношению к евро и продолжает расти, но уже незначительно, к иене. При этом еще накануне индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) преодолел отметку в 110 пунктов, впервые за 20 лет. Утром же он снижается примерно на 0,2%, потеряв эту "высоту".

Ослабление доллара делает относительно более доступным золото, в том числе в качестве финансового инструмента, для обладателей всех других валют.

Доллар временно потерял уверенность в ожидании макростатистики из США. Рынки ждут публикации индекса деловой активности в сфере услуг США (Services ISM). Аналитики прогнозируют снижение показателя в августе до 55,1% с июльских 56,7%.

Рынки также ожидают публикации в среду "Бежевой книги" (Beige Book) — ежемесячных комментариев Федеральной резервной системы об экономическом положении в стране. А в четверг состоится очередное заседание Европейского центрального банка.

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