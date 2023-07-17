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Золото подешевело в ожидании статистики недели

Золото подешевело в ожидании статистики недели Стоимость золота снизилась в понедельник утром в ожидании макроэкономической статистики недели.
Финансы
17 июля 2023 г. 10:56
Золото подешевело в ожидании статистики недели

Стоимость золота снизилась в понедельник утром в ожидании макроэкономической статистики недели.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опустилась на 7,05 доллара (0,36%), до 1 957,35 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро подешевел на 0,6%, до 25,043 доллара за унцию.

В среду Евростат выпустит окончательную оценку динамики годовой инфляции в еврозоне. Предварительная оценка поместила показатель на уровень 5,5% по итогам июня с 6,1% месяцем ранее, такого же прогноза придерживаются аналитики. А в четверг Министерство труда США опубликует данные по числу первичных заявок на пособие по безработице. Аналитики ждут, что их количество за неделю по 15 июля увеличилось на пять тысяч, до 242 тыс.

Инвесторы также пытаются оценить следующий шаг Федеральной резервной системы (ФРС) США, чье заседание по учетной ставке пройдет на следующей неделе, 25-26 июля. Согласно данным CME Group, 96,1% аналитиков прогнозируют повышение ставки на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5%. Тем не менее, замедление инфляции в США по итогам июня укрепляет надежды, что это повышение станет последним в длинном цикле ужесточения монетарной политики.

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Версия на азербайджанском языке Qızıl ucuzlaşıb
Версия на английском языке Gold drops in anticipation of weekly statistics

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