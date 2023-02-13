О нас

Золото подешевело на укреплении доллара

Золото подешевело на укреплении доллара Цена на золото в понедельник утром снижается в ожидании статистики по инфляции в США.
Финансы
13 февраля 2023 г. 10:11
Золото подешевело на укреплении доллара

Цена на золото в понедельник утром снижается в ожидании статистики по инфляции в США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена апрельского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 4,05 доллара, или на 0,22%, до 1 870,45 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро подешевел на 1,01% - до 21,852 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) растет на 0,14%, до 103,78 пункта. Укрепление доллара сдерживает котировки золота, делая его менее доступным для покупки в другой валюте.

Главным событием недели является статистика по годовой инфляции в США в январе. Аналитики прогнозируют замедление инфляции до 6,2% с 6,5% месяцем ранее. Замедление роста цен может стать седьмым подряд после пиковых почти 9%, но инфляция остается заметно выше целевых 2%.

Статистика по инфляции также учитывается Федеральной резервной системой (ФРС) США при принятии решения о ставке рефинансирования. Высокая инфляция побудила регулятор в прошлом году увеличивать ставку, теперь темпы повышения ставки замедляются. Золото чувствительно к макростатистике из США и сигналам от ФРС, которые отражаются на долларе, что, в свою очередь, влияет на стоимость золота.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Gold prices fall amid strengthening of US dollar
Версия на азербайджанском языке Qızıl dolların möhkəmlənməsi fonunda ucuzlaşıb

Экслюзивные новости

В Азербайджане получают лечение 10 детей и 12 взрослых из Турции
В Азербайджане получают лечение 10 детей и 12 взрослых из Турции
13 февраля 2023 г. 11:15
Восстановлена погрузка азербайджанской нефти на терминале Джейхан в Турции
Восстановлена погрузка азербайджанской нефти на терминале Джейхан в Турции
12 февраля 2023 г. 17:20
Производство в аграрном секторе Азербайджана будет ежегодно расти на 4% до 2031 года
Производство в аграрном секторе Азербайджана будет ежегодно расти на 4% до 2031 года
11 февраля 2023 г. 10:14
Из Азербайджана в Турцию отправлено 88 грузовиков с гумпомощью
ФотоИз Азербайджана в Турцию отправлено 88 грузовиков с гумпомощью
10 февраля 2023 г. 18:07
Эксперт: ЮГК увеличит свою долю в покрытии потребностей стран ЕС
Эксперт: ЮГК увеличит свою долю в покрытии потребностей стран ЕС
10 февраля 2023 г. 17:20
Эксперт: Румыния и Азербайджан могут совместно инвестировать в производство ВИЭ
Эксперт: Румыния и Азербайджан могут совместно инвестировать в производство ВИЭ
10 февраля 2023 г. 14:01
Фоторепортаж из палаточного городка в Кахраманмараше
ФотоФоторепортаж из палаточного городка в Кахраманмараше
10 февраля 2023 г. 12:47
ВОЗ выделил 3 млн долларов для поддержки Турции и Сирии
ВОЗ выделил 3 млн долларов для поддержки Турции и Сирии
10 февраля 2023 г. 10:48
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины: У России нет сил для захвата Киева - ИНТЕРВЬЮ
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины: У России нет сил для захвата Киева - ИНТЕРВЬЮ
9 февраля 2023 г. 16:28
Азербайджанский спасатель: В первую очередь стараемся вызволить из-под завалов выживших
Азербайджанский спасатель: В первую очередь стараемся вызволить из-под завалов выживших
9 февраля 2023 г. 14:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi