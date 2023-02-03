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Золото может завершить неделю нулевой динамикой после заседания ФРС США

Золото может завершить неделю нулевой динамикой после заседания ФРС США Цена на золото в пятницу утром незначительно cнизилась, находясь вблизи уровня в 1 930 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. Золото может завершить неделю нулевой динамикой после заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США на минувше
Финансы
3 февраля 2023 г. 10:33
Золото может завершить неделю нулевой динамикой после заседания ФРС США

Цена на золото в пятницу утром незначительно cнизилась, находясь вблизи уровня в 1 930 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. Золото может завершить неделю нулевой динамикой после заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США на минувшей неделе.

Как передает Report, цена апрельского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 2,35 доллара, или на 0,12%, до 1 928,45 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро подешевел на 0,32%, до 23,54 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) вырос на 0,07%, до 101,83 пункта. Укрепление доллара сдерживает стоимость золота, делая его менее доступным при покупке в другой валюте.

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Версия на азербайджанском языке Qızıl FED-in iclasından sonra həftəni sıfır dinamika ilə başa vura bilər
Версия на английском языке Gold may end week with zero dynamics after Fed meeting

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