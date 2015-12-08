​Золото и евро на мировом рынке подорожали

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ 7 декабря на американском фондовом рынке индекс Dow Jones снизился на 0,66% и составил 17 730,51 пунктов, индекс S&P 500 - на 0,70% - до 2 077,07 пунктов, Nasdaq - на 0,79% - до 5 101,81 пунктов.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 снизился на 0,24% - до 6 223,52 пунктов, французский индекс CAC-40 вырос на 0,88% - до 4 756,41 пунктов, германский DAX - на 1,25% - до 10 886,09 пунктов.

Утром на COMEX стоимость унции золота выросла на 0,11% и составила 1 072,74 долларов. Курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,0848 (+0,10%).