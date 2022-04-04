Золото дешевеет под давлением роста доходности гособлигаций США

Цена на золото в понедельник утром снизилась под давлением роста доходности гособлигаций США, инвесторы также оценивают перспективы повышения учетной ставки Федеральной резервной системы.

Цена на золото в понедельник утром снизилась под давлением роста доходности гособлигаций США, инвесторы также оценивают перспективы повышения учетной ставки Федеральной резервной системы.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июньского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 5,8 долларов США, или на 0,3%, до 1 917 долларов за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро подорожал на 0,17%, до 24,695 долларов за унцию.

В понедельник утром стоимость драгоценного металла снижается на фоне роста доходности гособлигаций США. Так, доходность десятилетних US Treasuries увеличивается до 2,414% с уровня предыдущего закрытия в 2,375%.

Кроме того, рынки продолжают оценивать сильные данные по рынку труда в США, которые повысили ожидания дальнейшего повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой США. Безработица в стране в марте снизилась до 3,6% с 3,8% в феврале, аналитики ожидали снижения лишь до 3,7%.

Драгоценный металл находится под давлением сильного отчета о занятости в США, который укрепил аргументы ФРС в пользу агрессивного повышения ставок для сдерживания инфляции.