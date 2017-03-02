Завтра в Баку пройдет встреча экспертных групп банков

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Завтра в Баку пройдет заседание экспертных групп коммерческих банков Азербайджана. Как сообщает Report, об этом сказал председатель Ассоциации банков Азербайджана (AБA) Закир Нуриев.

По его словам, главной целью встречи является обсуждение предложения Палаты надзора за финансовыми рынками по снижению валютных позиций банков до 3%.

Глава АБА отметил, что это предложение было направлено ассоциацией отдельным банкам: "Органы по надзору принимают решения, которые они считают верными для контроля за текущей ситуацией. Естественно, они учитывают и мнение банков. В течение этой недели мы соберем мнения банков и обсудим вопрос с Палатой".