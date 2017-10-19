Зарубежные государства будут проинформированы о деятельности иностранных юридических и физических лиц в Азербайджане

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Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Страховщики, занятые в сфере накопительного страхования жизни и страхового аннуитета, будут предоставлять полномочным органам иностранных государств информацию о финансовых операциях, совершаемых юридическими и физическими лицами зарубежных стран в Азербайджане.

Как сообщает Report, в связи с этим закон "О страховой деятельности" будет дополнен ст. 17.3. Согласно статье, страховщики при открытии счета или оказании финансовых услуг клиентам, в рамках обмена информацией в соответствии с подписанными Азербайджаном международными договорами, и требованиями статьи 76.1 Налогового кодекса должны предоставлять полномочным органам иностранных государств информацию о финансовых операциях, совершаемых юридическими и физическими лицами зарубежных стран в Азербайджане.

Кроме того, согласно предложенным поправкам в законы "О рынке ценных бумаг", "О почте" "Об инвестиционных фондах", "О банках", "О небанковских кредитных организациях", центральный депозитарий, инвестиционные компании, национальный почтовый оператор, инвестиционные фонды, банки, небанковские кредитные организации также в соответствии с международными договорами и требованиями статьи 76.1 Налогового кодекса, должны предоставлять полномочным органам иностранных государств информацию о финансовых операциях, совершаемых юридическими и физическими лицами зарубежных стран в Азербайджане.

Проекты были рекомендованы на пленарное заседание Милли Меджлиса.