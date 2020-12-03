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Запущена совместная сеть банкоматов азербайджанских банков

Запущена совместная сеть банкоматов азербайджанских банков Новая сеть позволит оптимизировать расходы банков на сеть банкоматов с целью предоставления клиентам более доступных финансовых услуг
Финансы
3 декабря 2020 г. 17:48
Запущена совместная сеть банкоматов азербайджанских банков

В Азербайджане создана совместная сеть банкоматов с использованием возможностей Межбанковского карточного центра, оператором которого является Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении ЦБА.

С этой целью 11 банков - ЗАО "Access Bank" и "Yapı Сredi Bank Azerbaijan", "AFB Bank", "Azer-Turk Bank", "Bank of Baku", "Express Bank", "Günay Bank", "TuranBank", "Unibank", ОАО "Yelo Bank", ОАО "Ziraat Bank Azerbaijan", а также ООО “Azerpocht”, принадлежащие Министерству транспорта, связи и высоких технологий Азербайджан, подписали соглашение о совместном использовании существующих сетей банкоматов.

В результате клиенты указанных банков смогут пользоваться совместной банкоматной сетью, состоящей из 500 банкоматов, на более выгодных условиях. Новая сеть позволит оптимизировать расходы банков на сеть банкоматов с целью предоставления клиентам более доступных финансовых услуг.

В будущем планируется расширить охват совместной сети банкоматов и подключить к данной сети другие банки.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan banklarının birgə bankomat şəbəkəsi istifadəyə verilib

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