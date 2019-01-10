Запросы в Азербайджанское кредитное бюро возросли на 70%

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ ООО "Азербайджанское кредитное бюро" ответило на 1 845 147 запросов банков и небанковских кредитных организаций в прошлом году.

Как сообщает Report со ссылкой на Бюро, это на 70% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.

На долю банков пришлось 1 651 065 запросов, НКО - 194 082 запросов.

В 2017 году от кредитных организаций поступило 1 080 463 запросов.

АКБ начал реализацию кредитных историй с 6 марта 2018 года. По данным на конец 2018 года, АКБ обменивается информацией со 120-ю организациями. В прошлом году системой АКБ воспользовались 30 банков и 38 НКО.

В прошлом году Бюро запустило 5 видов услуг, среди которых кредитные счета, скорринг, архивные запросы, счета мобильных и коммунальных услуг.

В указанном периоде 12 659 человек обратились в Бюро за получением кредитных счетов, среди них 12 573 – физические, 86 – юридические лица.