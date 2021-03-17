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Закир Нуриев: Следует определить охват общественного участия

Закир Нуриев: Следует определить охват общественного участия Перечень государственных учреждений, охваченных законом, должен быть утвержден отдельно
Финансы
17 марта 2021 г. 13:09
Закир Нуриев: Следует определить охват общественного участия

В Азербайджане принят закон "Об общественном участии". На его основе многие министерства сотрудничают с общественными структурами - ассоциациями, объединениями, конфедерациями.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ассоциации банков Азербайджана (АБА) Закир Нуриев на видеоконференции на тему "Реформы юстиции и суда гарантируют надежную защиту прав предпринимателей".

Однако, по его словам, перечень государственных учреждений, охваченных законом, должен быть утвержден отдельно: "На сегодняшний день этот перечень не утвержден. Несомненно, Министерство юстиции, независимо от того, находится оно в этом списке или нет, осуществляет указанную деятельность во всех аспектах, предусмотренных законом. В то же время с любой государственной структурой, с которой мы находимся в контакте, наша деятельность регулируется на основе правовых документов. Тем не менее, должен быть определен охват общественного участия".

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Версия на азербайджанском языке Zakir Nuriyev: “İctimai iştirakçılığın əhatə dairəsi müəyyən edilməlidir"

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