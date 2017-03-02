Закир Нуриев прокомментировал информацию о повышении учетной ставки в Азербайджане

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Председатель Ассоциации банков Азербайджана (AБA) Закир Нуриев прокомментировал распространенную в банковских кругах информацию о повышении учетной ставки в стране.

Как сообщает Report, он отметил, что решения такого рода принимаются Центробанком Азербайджана в соответствии с нынешней ситуацией.

"Центральный банк анализирует текущую ситуацию и принимает соответствующее решение. Было бы неправильно учитывать мнение банков в этом вопросе", - добавил З.Нуриев.

Напомним, что в настоящее время учетная ставка составляет 15%.