Galt&Taggart: В 2018-2020 гг. ВВП Азербайджана превысит данный показатель Армении в 3,7 раза

В этом году рост ВВП Азербайджана составит 2,7%, в 2020 году – 2,1%.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете "Региональный рынок с фиксированной доходностью" (Regional Fixed Income Market) инвестиционной компании Galt&Taggart, входящей в Bank of Georgia Group.

Galt&Taggart считает, что в 2018 году экономика Азербайджана выросла на 1,4%.

"Если в 2018 году показатель составлял 46,9 млрд долларов США, то по прогнозам, в 2019 он составит 45,2 млрд долларов. В 2020 году эта цифра увеличившись на 4,9% или 2,2 млрд долларов, составит 47,4 млрд долларов. В 2018-2010 годах ВВП Азербайджана будет выше данного показателя Армении, в среднем в 3,7 раза.

Galt&Taggart, исследующая инвестиционные возможности Азербайджана, Армении, Грузии, Беларуси, Казахстана и Украины, обнародовала также показатели инфляции по Азербайджану.

"Несмотря на то, что в июне этого года инфляция в Азербайджане составила 2,9%, но в годовом исчислении эти цифры разнятся. Так, в 2018 году цены на потребительском рынке выросли на 2,3%, а в 2019 году показатель ожидается на уровне 3,2%, 2020 году - 3,3% соответственно".

Galt&Taggart считает, что объем рынка облигаций Азербайджана равен 8,2 млрд долларам: "Из этого объема 46% приходится на долю энергетического, 15% - финансового секторов, а 39% - приходится на долю государственных структур".