Гюльмамедов: 42% финансово-контрольных мероприятий в прошлом году Счетная палата провела впервые

В прошлом году 42,2% из 45 государственных финансово-контрольных мероприятий, охватывающих аудиторскую и аналитическую деятельность Счетной палаты, были осуществлены впервые.

В прошлом году 42,2% из 45 государственных финансово-контрольных мероприятий, охватывающих аудиторскую и аналитическую деятельность Счетной палаты, были осуществлены впервые.

Как сообщает Report, об этом председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов заявил сегодня на заседании Милли Меджлиса во время обсуждения отчета о деятельности Палаты в 2023 году.

По его словам, этот показатель за последние пару лет несколько выше, чем в предыдущие годы: "Основная причина этого - рост расходов бюджета, расширение бюджетных заказов, в результате чего появляются новые предметы аудита".

В. Гюльмамедов отметил, что в прошлом году по предложению соответствующих органов исполнительной власти введено 4 новых мероприятия, а по предложению депутатов и членов Счетной палаты - 2.

Коллегия Счетной палаты приняла решение о проведении в 2023 году 41 аудиторского и 4 аналитических мероприятий.