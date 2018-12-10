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    Встречайте Новый год как вкладчик AccessBank и превращайте свои деньги в доход!

    Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Говорят, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Встречайте Новый год как вкладчик AccessBank и превращайте в течение года свои деньги в доход!

    Разместите до конца декабря в Вашем доступном Европейском банке вклад в манатах от 12 до 24 месяцев под 12% годовых и по желанию получайте начисленные проценты ежемесячно, либо в конце срока.

    С AccessBank Ваши деньги будут работать на Вас круглый год!

    Подробную информацию можно получить на сайте банка, страницах в Facebook, Instagram и Twitter, а также в Контактном центре по номеру 151.

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