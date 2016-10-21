Всемирный банк изменил прогноз по цене на нефть на 2017 год

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Всемирный банк (ВБ) улучшил прогноз на 2017 год по ценам на нефть с 53 до 55 долларов за баррель на фоне ожидаемой договоренности ОПЕК об ограничении добычи нефти. Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, прогноз опубликован в ежеквартальном отчете ВБ по мониторингу сырьевых рынков. В докладе подчеркивается, что в 2017 году с ростом спроса и ограничением предложения ожидается определенный рост цен на сырьевые товары.

Согласно документу, в следующем году сырая нефть, природный газ и уголь должны подорожать на 25%. Один из авторов отчета, экономист банка Джон Баффес отмечает, что в 2017 году ожидается значительный рост цен на энергоносители: "Однако до принятия окончательного решения на саммите ОПЕК в Вене необходимо проявить определенное терпение".

В то же время ВБ ожидает рост цен на металлы на 4,1%, золото же подешевеет из-за вероятности повышения процентных ставок в США. В этом году цена на золото прогнозируется на уровне 1 250 долларов/унция, в 2017 году - 1 219 долларов/унция. В докладе также отмечается, что цены на сельскохозяйственную продукцию вырастут на 1,4%, больше всего подорожают зерновые (2,9%).