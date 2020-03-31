Всемирный банк огласил два сценария роста экономики Китая

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Всемирный банк (ВБ) на фоне экономических последствий вспышки нового коронавируса снизил прогноз по росту ВВП Китая до 2,3% при "базовом сценарии" и до 0,1% при "наихудшем" сценарии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в докладе ВБ.

"Рост в Китае в 2020 году, как ожидается, упадет до 2,3% при базовом сценарии и до 0,1% при "наихудшем" сценарии по сравнению с 6,1% в 2019 году", - сказано в пресс-релизе к докладу.

Кроме того, по прогнозам ВБ, рост ВВП развивающихся стран Восточной Азии и Тихоокеанского региона в 2020 году снизится до 2,1% при "базовом сценарии" и до -0,5% при негативном сценарии.

"Вслед за распространением [вызываемого новым коронавирусом заболевания] COVID-19 и ростом финансовой нестабильности перспективы роста в регионе в 2020 году резко ухудшились", - отмечают специалисты ВБ.

По их мнению, вспышка коронавируса также негативно скажется на сокращении масштабов бедности в регионе. "При базовом сценарии в регионе из состояния бедности в 2020 году смогут выйти на 24 миллиона человек меньше, чем если бы пандемии не было", - говорится в докладе.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 760 тысяч человек, зафиксировано почти 37 тысяч смертельных исходов.