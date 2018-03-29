Вкладчики Bank Standard подали в суд на ряд государственных учреждений и должностных лиц

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Вкладчики ликвидируемого ЗАО Bank Standard подали в суд на Центробанк Азербайджана (ЦБА), его председателя Эльмана Рустамова, Палату надзора над финансовыми рынками (ПНФР), председателя Совета директоров ПНФР Руфата Асланлы, аудиторской компании KPMG.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Кредиторского комитета банка, юрист Акрам Гасанов.

По его словам, 82 вкладчика подали 6 коллективных исков в Бакинский административно-экономический суд № 1 и Насиминский районный суд на государственные учреждения и лиц, которых они считают виновными в банкротстве Bank Standard.

"Истцы требуют у виновных компенсации причиненного ущерба на сумму более 47,5 млн долларов. Это около 81 млн манатов. Напоминаю, что в банке остались средства вкладчиков на сумму в общей сложности 157 млн манатов. В ближайшее время к этим искам присоединятся и другие вкладчики".

По его словам, истцы ссылаются на утвержденный Верховным судом ликвидационный план, в котором доказаны грубые нарушения законодательства со стороны Bank Standard на протяжении многих лет: "Имущество банка, имеющего задолженность в размере 1,2 млрд манатов, оценивается в 196 млн манатов, (т.е. ущерб превышает 1 млрд манатов). Поэтому вкладчики не получат ни копейки".