Вкладчикам 10 ликвидированных банков Азербайджана компенсировано 722 млн. манатов

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) продолжает выплату компенсаций застрахованным вкладчикам 10 коммерческих банков, лицензии которых были аннулированы в этом году.

Как сообщает Report со ссылкой на ADIF, на данный момент общая сумма компенсаций по этим банкам составляет в целом 722,101 млн. манатов.

Так, вкладчикам ОАО Parabank выплачено 42,981 млн. манатов, ОАО Zaminbank – 52,469 млн. манатов, ОАО Kredobank – 27,77 млн. манатов, ОАО Dekabank – 3,086 млн. манатов, ОАО Atrabank – 14,271 млн. манатов, ОАО Кавказский банк развития – 1,974 млн. манатов, ОАО Bank of Azerbaijan – 24,148 млн. манатов, ОАО Gencebank - 976 тыс. манатов, ОАО Texnikabank – 120,334 млн. манатов, ЗАО Bank Standard - 434,092 млн. манатов.