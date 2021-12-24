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Валютные интервенции Центробанка Турции превысили 1,3 млрд долларов

Валютные интервенции Центробанка Турции превысили 1,3 млрд долларов Центральный банк Турции во время двух прямых рыночных интервенций в начале декабря продал иностранной валюты на сумму 1,35 млрд долларов США.
Финансы
24 декабря 2021 г. 14:22
Валютные интервенции Центробанка Турции превысили 1,3 млрд долларов

Центральный банк Турции во время двух прямых рыночных интервенций в начале декабря продал иностранной валюты на сумму 1,35 млрд долларов США.

Как передает Report, об этом сообщил регулятор страны.

ЦБ провел пять валютных интервенций за декабрь. За две интервенции он продал 844 и 504 млн долларов соответственно с целью удержания курса турецкой лиры на стабильном уровне.

В начале недели курс упал до уровня 18 лир за доллар. Однако после заявлений властей о новых мерах по возвращению финансовой стабильности национальная валюта отыграла за несколько часов до 30% потерянной за последние недели стоимости. Сейчас курс колеблется в районе 12 лир за доллар.

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