В Великобритании против Amazon подадут иск на 900 млн фунтов стерлингов

Иск от имени миллионов пользователей в Великобритании будет предъявлен в конце октября корпорации Amazon, от которой требуют 900 млн фунтов стерлингов за продвижение товаров в ущерб потребителям.

Иск от имени миллионов пользователей в Великобритании будет предъявлен в конце октября корпорации Amazon, от которой требуют 900 млн фунтов стерлингов за продвижение товаров в ущерб потребителям.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщило Agence France-Presse.

По его данным, защитник прав потребителей Джули Хантер намерена направить исковую жалобу в апелляционный суд по вопросам конкуренции в Лондоне до завершения октября. Истец считает, что крупнейший в мире онлайн-ретейлер злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке и наносит ущерб потребителям. По мнению активистки, Amazon использует секретный алгоритм, чтобы побуждать пользователей нажимать на кнопку Buy Box на торговой платформе.

Как утверждается, в этой категории предлагаются товары, продаваемые непосредственно платформой или сторонними продавцами, "которые платят огромные деньги за хранение и доставку". "Более 80% покупок на Amazon совершаются через предложения в Buy Box, но многие независимые продавцы исключены из списка, даже если они предлагают тот же товар за меньшую цену", - приводит агентство выдержку из исковой жалобы.

Компания отвергает обвинения. "Более половины продаж физических продуктов на нашем сайте в Великобритании приходится на независимых партнеров", - приводит агентство заявление Amazon.