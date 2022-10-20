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В Великобритании против Amazon подадут иск на 900 млн фунтов стерлингов

В Великобритании против Amazon подадут иск на 900 млн фунтов стерлингов Иск от имени миллионов пользователей в Великобритании будет предъявлен в конце октября корпорации Amazon, от которой требуют 900 млн фунтов стерлингов за продвижение товаров в ущерб потребителям.
Финансы
20 октября 2022 г. 16:10
В Великобритании против Amazon подадут иск на 900 млн фунтов стерлингов

Иск от имени миллионов пользователей в Великобритании будет предъявлен в конце октября корпорации Amazon, от которой требуют 900 млн фунтов стерлингов за продвижение товаров в ущерб потребителям.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщило Agence France-Presse.

По его данным, защитник прав потребителей Джули Хантер намерена направить исковую жалобу в апелляционный суд по вопросам конкуренции в Лондоне до завершения октября. Истец считает, что крупнейший в мире онлайн-ретейлер злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке и наносит ущерб потребителям. По мнению активистки, Amazon использует секретный алгоритм, чтобы побуждать пользователей нажимать на кнопку Buy Box на торговой платформе.

Как утверждается, в этой категории предлагаются товары, продаваемые непосредственно платформой или сторонними продавцами, "которые платят огромные деньги за хранение и доставку". "Более 80% покупок на Amazon совершаются через предложения в Buy Box, но многие независимые продавцы исключены из списка, даже если они предлагают тот же товар за меньшую цену", - приводит агентство выдержку из исковой жалобы.

Компания отвергает обвинения. "Более половины продаж физических продуктов на нашем сайте в Великобритании приходится на независимых партнеров", - приводит агентство заявление Amazon.

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Версия на английском языке Amazon faces $1B lawsuit in UK for 'favouring its own products'

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