В страховой группе Ateshgah начались выездные налоговые проверки

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Министерство налогов приступило к выездным налоговым проверкам в страховой группе Ateshgah.

Как сообщает Report, проверки ведутся в ОАО Ateshgah Sigorta и ОАО Ateshgah Hayat Sigorta, входящих в группу.

В связи с проверкой двери холдинга опечатаны, работники временно отстранены от работы.

В министерстве налогов Report заявили, что не проводят выездных налоговых проверок в указанной компании.

Напомним, что Ateshgah Sigorta основан в 1996 году. Уставный капитал равен 5 008 500 манатов. Акционерами являются ООО İSR Holding (63%), ООО Ran-Exim (27%), Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) (10%).

Ateshgah Hayat Sigorta основан в 1998 году. Уставный капитал равен 6,5 млн манатов. 100% акций принадлежат ООО Ran-Exim.