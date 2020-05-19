​В США иранскую компанию обвинили в нарушении санкций против Тегерана

Главу и операционного директора иранской компании PAYMENT24 обвинили в США в нарушении американских санкций против Ирана. Как передает Report со ссылкой на РИА новости, об этом сообщается в пресс-релизе министерства юстиции США.

Основатель и исполнительный директор компании Сейед Саджад Шахидиян и главный операционный директор Вахид Вали обвиняются в мошенничестве, отмывании денег, в заговоре с целью совершения преступлений против США и хищении персональных данных.

"Прокурор Эрика Макдоналд сегодня объявила о раскрытии федерального обвинения в шесть пунктов против 33-летнего Сейеда Саджада Шахидияна, 33-летнего Вахида Вали и PAYMENT24 за проведение финансовых транзакций в нарушение санкций США против Ирана", - говорится в заявлении минюста.

Шахидиян был экстрадирован в США из Великобритании, однако Вали все еще остается на свободе.

Согласно утверждениям в обвинительном заключении, PAYMENT24 является интернет-компанией, предоставляющей финансовые услуги. Организация с примерно 40 сотрудниками и офисами в иранских городах Тегеран, Шираз и Исфахан занималась помощью иранцам в проведении транзакций с компаниями в США в обход санкций, а также предоставляла услуги по незаконной продаже и отправке программного обеспечения и лицензий на ПО из Соединенных Штатов в Иран.