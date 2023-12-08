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В следующем году ГНФАР выплатит более 15 млн манатов на оплату труда

В следующем году ГНФАР выплатит более 15 млн манатов на оплату труда В 2024 году расходы, связанные с управлением Государственным нефтяным фондом (ГНФАР), прогнозируются на уровне 38,247 млн манатов.
Финансы
8 декабря 2023 г. 13:22
В следующем году ГНФАР выплатит более 15 млн манатов на оплату труда

В 2024 году расходы, связанные с управлением Государственным нефтяным фондом (ГНФАР), прогнозируются на уровне 38,247 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты к бюджету фонда на следующий год.

Согласно отчету, это на 3,1% больше, чем прогнозировалось на 2023 год.

Расходы на оплату труда составят 15,348 млн манатов, или около 40,1% от расходов ГНФАР. Фонд потратит 17,522 млн манатов на закупки, 0,1 млн манатов на социальные выплаты и 5,276 млн манатов на нефинансовые активы.

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