В следующем году ГНФАР выплатит более 15 млн манатов на оплату труда

В 2024 году расходы, связанные с управлением Государственным нефтяным фондом (ГНФАР), прогнозируются на уровне 38,247 млн манатов.
Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты к бюджету фонда на следующий год.
Согласно отчету, это на 3,1% больше, чем прогнозировалось на 2023 год.
Расходы на оплату труда составят 15,348 млн манатов, или около 40,1% от расходов ГНФАР. Фонд потратит 17,522 млн манатов на закупки, 0,1 млн манатов на социальные выплаты и 5,276 млн манатов на нефинансовые активы.