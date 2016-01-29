​В России окажут помощь валютным заемщикам

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Правительство России планирует оказание помощи ипотечным заемщикам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации.

Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Глава правительства сообщил, что правительство запускает программу помощи ипотечным заемщикам, попавшим в тяжелую ситуацию, и на их поддержку было направлено 4,5 млрд. рублей или 60 млн. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, минстрой России включил в антикризисный план программу помощи ипотечным заемщикам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации. Помощь охватит несколько категорий ипотечных заемщиков.

Отметим, что на вчерашнем заседании Госдумы России один из депутатов обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву и в Центробанк с просьбой изменить курс доллара для валютных ипотечников на тот, что был при заключении договора.

Кроме того, вчера вечером в тот же день около 100 заемщиков попытались попасть в головной офис "ЮниКредит Банка", потребовав пересчета ипотечных кредитов. Днем ранее около 300 клиентов "ДельтаКредита", взявшие кредит в иностранной валюте, провели пикет перед центральным офисом банка в Москве.