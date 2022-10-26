В РФ утвержден список банков, сделки по которым можно проводить по спецразрешению

Президент России Владимир Путин утвердил список из 45 банков, сделки по которым можно проводить только по специальному разрешению.

Президент России Владимир Путин утвердил список из 45 банков, сделки по которым можно проводить только по специальному разрешению.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, в перечне банков, в которых нельзя совершать сделки с долями иностранцев из недружественных стран, Райффайзенбанк, Юникредит, Ситибанк, Дойче банк и ОТП Банк.

5 августа Путин до 31 декабря 2022 года запретил сделки с долями иностранцев из недружественных стран в российских стратегических предприятиях и банках. В документе указывалось, что сделки, совершенные в обход него, признаются недействительными. При этом операции могут осуществляться на основании специального разрешения президента.

В список "недружественных" России стран входит Австралия, Албания, Андорра, Багамские острова, Великобритания, страны ЕС, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Южная Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария и Япония.