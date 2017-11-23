В результате кризиса 14 тыс. человек потеряли работу в банковском секторе Азербайджана

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ В результате экономического кризиса в Азербайджане за последние годы 14 тыс. человек потеряли работу в банковском секторе.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Банковского учебного центра Ассоциации банков Азербайджана (AБA) Джаваншир Абдуллаев на 2-м Банковском форуме под названием "Адаптация к новому периоду развития банковской системы" в Баку.

Кроме того, он сказал, что банки не ценят должным образом внутренний персонал и привлекают внешнюю рабочую силу, к примеру, менеджеров: "Хотя необходимо выявлять таланты и обучать будущих менеджеров. Привлечение рабочей силы извне демотивирует сотрудников, поэтому необходимо развивать внутренний обучающий потенциал".