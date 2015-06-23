В результате агрессии Армении Азербайджану нанесен ущерб в размере 300 млрд. долларов

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ В результате военной агрессии Армении, нагорно-карабахской проблемы Азербайджану нанесен ущерб свыше 300 млрд. долларов.

Как сообщает Report, эти данные отражены в фотохронике, подготовленной Государственным комитетом статистики.

По информации, в результате конфликта было разрушено свыше 900 населенных пунктов, более 150 тысяч домов, 7 тысяч общественных зданий, 693 школы, 855 детских садиков, 695 медицинских учреждений, 927 библиотек, 44 храма и 9 мечетей. Наряду с этим, в список разрушенных материальных и культурных объектов входят 473 исторических памятников, дворцов и музеев, 40 тысяч музейных экспонатов, 6 тысяч промышленных и сельских предприятий, 160 мостов.

В результате конфликта пострадала инфраструктура Азербайджана. Так, за указанный период нанесен ущерб 1 200 км ирригационной системы, 1 млн. гектаров пригодной для сельскохозяйственного использования земли, 280 тысяч гектаров леса, 15 тысяч км электрических линий, 2 000 км газовых коммуникаций, 2 300 км водных коммуникаций, 2 670 км автомобильных дорог.

По информации, на сегодняшний день на оккупированных территориях находятся 350 танков, 425 артиллерийских установок, 45 тысяч личного состава.