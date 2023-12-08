В Нахчыване назначен заместитель министра экономики

Аббас Исмаилов освобожден от должности начальника Государственной налоговой службы Нахчыванской Автономной Республики.
Как сообщает нахчыванское бюро Report, соответствующее распоряжение подписал заместитель председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Анар Ибрагимов.
Другим распоряжением А.Исмаилов назначен заместителем министра экономики Нахчыванской Автономной Республики. Также до назначения министра экономики Нахчыванской Автономной Республики А.Исмаилову поручено временно исполнять обязанности министра.